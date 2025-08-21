Села Воронежской области остались без электричества в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Воронежскую область без электричества осталось несколько сел, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Из-за отсутствия электроэнергии, были задержаны несколько пассажирских поездов.

По предварительной информации, пострадавших нет. Утром оперативные службы приступят к устранению последствий. Всего силы ПВО сбили более 5 БПЛА в регионе. Движение поездов приостановлено после падения БПЛА, сообщили в РЖД.

По информации главы области, в Кантемировском и Россошанском районах угроза БПЛА сохраняется. Режим опасности атаки беспилотников действует на всей территории региона.