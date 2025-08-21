На кукурузном поле в США создали лабиринт в честь рекорда Овечкина

Американские фермеры создали на кукурузном поле лабиринт площадью 2,4 га в честь российского нападающего Александра Овечкина. Об этом в социальной сети X сообщил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает форвард.

На кукурузном поле изображен Овечкин, а также эмблема «Вашингтон Кэпиталс» и надпись «GR8NESS 895». Открытие лабиринта состоится 23 августа. Сообщается, что часть выручки от его работы будет направлена в благотворительный фонд по борьбе с раком.

6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету российского форварда 897 голов.

В 2018 году в составе клуба Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли. В 2017 году россиянин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.

Таисия Орлова