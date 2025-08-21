Итальянцы Эррани и Вавассори стали победителями US Open в миксте

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори выиграли заключительный в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США (US Open) — в смешанном парном разряде.

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters Сара Эррани и Андреа Вавассори

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

В финале итальянцы обыграли польку Игу Швёнтек и норвежца Каспера Рууда. Победитель определился в по итогам супер-тай-брейка до 10 очков вместо третьей партии. Встреча продлилась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 10:6. За победу в турнире Эррани и Вавассори получили $1 млн, Швёнтек и Рууд заработали $400 тыс.

Итальянский дуэт во второй раз подряд выиграл US Open. В этом году они стали победителями Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Также Сара Эррани является олимпийской чемпионкой (2024) в женском парном разряде.

В этом году организаторы US Open провели турнир с участием лидеров одиночного разряда, чтобы привлечь зрительский интерес к смешанному разряду. Итальянский дуэт был единственным, кто на регулярной основе выступает в миксте. «Этот титул — для всех парников, которые не попали на турнир», — заявила Сара Эррани на церемонии награждения.

Основной турнир US Open 2025 пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются лидеры мирового рейтинга — итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова