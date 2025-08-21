В Сочи завершают устранение последствий ночного ливня с градом

В Сочи завершают устранение последствий сильных ночных дождей с градом, которые привели к временному подтоплению дорог и падению 15 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как предсказывали метеорологи, в отдельных районах курорта ночью прошли интенсивные дожди, ливни и град. В Лазаревском районе выпало до 46 мм осадков, в Адлерском — до 45 мм. На нескольких реках зафиксировали повышение уровня воды, однако из берегов они не вышли.

Ночью на территориях работали силы районных администраций, аварийно-спасательных формирований и коммунальных предприятий. Только от «Водостока» привлекли 15 единиц техники и около 30 сотрудников.

Местами отмечали временное затопление проезжей части и придомовых территорий, в частности в микрорайонах улицы Донская и Лоо. Ветром повалило 15 деревьев. Большинство уже убрали — движению транспорта и работе социальных объектов они не мешают.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что все городские системы работают нормально, и движение по дорогам идет в обычном режиме. Грозы уже ушли из Сочи, но плохая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до середины дня. Городской оперативный штаб продолжает следить за ситуацией.

Жителей и гостей города заранее предупредили о надвигающейся непогоде с помощью звуковых сигналов.

По прогнозам метеорологов, до середины дня 21 августа в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, градом и порывистым ветром до 20 м/с. На малых реках и ручьях возможны резкие подъемы уровней воды, а в горных районах увеличивается риск селевых потоков. Также есть угроза формирования смерчей над морем. Пляжи будут работать в зависимости от погодных условий.

Все городские службы, по указанию Андрея Прошунина, действуют в усиленном режиме.

Мария Удовик