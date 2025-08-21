В Ставрополе площадь противопожарной опашки увеличили до 88 километров

В 2025 году общую площадь опашки в Ставрополе увеличили почти на 5 км., она составляет более 88 км. территорий города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Помимо опашки, власти проводят целый комплекс противопожарных мероприятий, охватывающих как городскую территорию, так и прилегающие окрестности. Территорию регулярно патрулируют около 60 человек и 15 единиц техники. На особом контроле находятся 24 противопожарных направления.

По информации ведомства, принятые меры помогли в два раза снизить число загораний сухой растительности.

Наталья Белоштейн