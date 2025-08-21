США почти вдвое сократят штат Национальной разведки

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сокращает штат своего ведомства на 40%. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тулси Габбард

Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters Тулси Габбард

Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters

Ожидается, что сокращения персонала позволят сэкономить около $700 млн в год.

Кроме того, в информационном бюллетене сообщается о сокращении ряда департаментов. Среди них — центр по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, центр по борьбе с иностранным вредоносным влиянием и центр интеграции разведданных о киберугрозах.

Госпожа Габбард отметила в заявлении, что за последние 20 лет разведка стала «раздутой и неэффективной» структурой. По ее словам, оптимизация ведомства под руководством президента США Дональда Трампа поможет сосредоточиться на предоставлении объективных разведданных, а также сэкономить деньги американских налогоплательщиков и восстановить доверие народа.