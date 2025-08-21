В Союзе торговых центров не ожидают возвращения IKEA в ближайшие три года

Шведская сеть IKEA была «негативно настроена» по вопросу возвращения в Россию, утверждает президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Он не ожидает возвращения сети в ближайшие три года.

«По поводу возвращения на российский рынок шведы были максимально негативно настроены,— рассказал «РИА Новости» господин Шакиров, — , они бросали магазины с товаром, ремонтом».

Вице-президент союза Павел Люлин уточнил, что держать бывшие площади IKEA свободными «на всякий случай» никто не намерен. По его словам, возврат западных компаний упирается в снятие ключевых барьеров по платежам и логистике, но «пока такого триггера нет».

IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года после начала военного конфликта на Украине. В августе того же года закрылись магазины сети. В 2023 году Ingka Group — материнская компания IKEA — продала два своих российских завода, производивших продукцию для сети, компаниям «Лузалес» и «Слотекс». В том же году Газпромбанк получил 14 торговых центров «Мега», принадлежавших Ingka. Штаб-квартира IKEA в «Химки бизнес-парке» отошла «КЛС-Химки». В ноябре 2024 года Ingka Group закрыла сделки по продаже последних активов в России.

