Иностранным компаниям наметили путь возвращения

Правительство одобрило новые правила обратного выкупа иностранцами российских компаний. Речь идет о механизме, который позволяет бизнесу вернуть контроль над активом, проданным после начала боевых действий на Украине. Так, например, новые российские собственники смогут отказать бывшему владельцу в праве на обратный выкуп, только если он нарушил определенные условия, пишет Forbes. Всего их восемь. При этом дополнительные требования сможет устанавливать президент своими указами. Будут ли новые правила мотивировать иностранный бизнес возвращаться в Россию? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В России на конец февраля 2022 года работало около 2,5 тыс. дочерних компаний из стран Евросоюза и G7. Из них в первый год конфликта на Украине с российского рынка ушли менее 10%, сообщал Forbes. Именно этих организаций могут коснуться поправки, представленные Минэкономразвития. Если у компании было право на обратный выкуп и она хочет им воспользоваться, а российский менеджмент против, то в одностороннем порядке отказать в выкупе можно только при одновременном соблюдении восьми условий. В изначальной версии документа их было пять. Среди них продажа компании российскому лицу по заниженной цене, связь инвестора с «недружественной» страной и публичные политические заявления от лица компании. При этом Минэкономразвития настаивает, что новый собственник должен доказать это только в судебном порядке, а жалобу можно подать исключительно в Арбитражный суд Московской области.

И это понятный инструмент для взаимодействия с западными компаниями, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров: «Выбор подсудности в виде Арбитражного суда Московской области делает более реалистичной процедуру запрета на обратный выкуп. Вводится соответствующий регламент, критерии, которые необходимо доказать, и в этой связи все подобные решения будут иметь силу решения суда, которое обязательно для исполнения, будет сформирована соответствующая судебная практика. В моем понимании, все эти вопросы будут более понятны и для бизнеса, и для иностранных инвесторов».

По данным «Ведомостей», из более чем 1,5 тыс. иностранных компаний, которые работали в России, только треть полностью прекратила свою деятельность. Еще около 500 сохранили возможность вернуться. И менее чем два десятка компаний из первой сотни располагают опционом на выкуп активов. Однако вернуться захотят не все, кто имеет на это право, отмечает руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий: «Не будут возвращаться те компании, технологические процессы которых или особенности деятельности которых предполагают, что будут нарушаться правовые режимы головных компаний, которые этот бизнес продавали. Например, это европейские, американские, британские компании. Вряд ли они побегут реализовывать свои опционы, поскольку им будет мешать их собственное правовое регулирование. Среди стран, которые могут заявить о том, что их бизнес будет возвращаться на территорию России, можно выделить Южную Корею».

При этом поправки Минэкономразвития не исключают возможности корректировки условий для возвращения. Например, дополнительные требования могут быть установлены указом президента. Но это может произойти только с компаниями, которые, допустим, резко прекратили поддержку клиентов в России, объясняет партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Если говорить не о секторах, а о странах, шведы как-то наиболее непримиримо отреагировали на события февраля 2022 года и далее побросали все производства. Это же не только IKEA была — Volvo производила грузовики под Калугой, Scania собирала грузовики, автобусы. И, конечно, я думаю, что у IKEA шансов вернуться меньше всего. Но мне кажется, что они не очень-то и хотели возвращаться».

Как говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты, консультации о возврате той или иной компании будут проводиться не только с профильными ведомствами, но и с отраслевым бизнесом. Те сферы, где импортозамещение прошло удачно, вряд ли будут открыты для конкуренции с западными компаниями. Однако рассуждения о возврате компаний пока чисто гипотетические — в конце июня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что заявок от зарубежных бизнесменов на возвращение в Россию пока не поступало.

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Юлия Савина, Никита Путятин