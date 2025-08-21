В Киргизии двоих российских альпинистов эвакуировали с пика Байчечекей

В Чуйской области Киргизии спасатели эвакуировали на вертолете двух российских альпинистов, которые заблудились на вершине Байчечекей (4515 м) в ущелье Ала-Арча. Как сообщили ТАСС в МЧС республики, туристы потеряли ориентиры в темноте и были вынуждены провести ночь на склоне горы, подвергаясь риску переохлаждения.

Направленный на поиски вертолет Airbus H1 обнаружил спортсменов и доставил в Бишкек.

РЕН ТВ сообщает, что сейчас россияне находятся в больнице. Спасенный альпинист Сергей Нишин сообщил телеканалу, что он с коллегой чувствует себя уже лучше. «Мы очень сильно промокли, замерзли...Мы бы сами не спустились»,— отметил он и поблагодарил МЧС Киргизии.

Спасатели также продолжают операцию на пике Победы высотой более 7 тыс.м, где неделю ждет помощи российская альпинистка Наталья Наговицина.