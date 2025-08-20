На поиски россиянки на пике Победы в Киргизии направлены восемь спасателей

За российской альпинисткой Натальей Наговициной направили группу из восьми спасателей. Спортсменка находится на пике Победы в Киргизии на высоте 7,2 тыс. м над уровнем моря. У нее сломана нога, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС республики.

По словам собеседника агентства, специалисты почти достигли высоты 5 тыс. м. На спасение альпинистки потребуется еще как минимум 6–8 дней. Эвакуация осложняется плохими погодными условиями в районе пика Победы. В группу спасателей вошли альпинисты из киргизской компании «Ак-Сай Трэвел».

Наталья Наговицина ждет помощи спасателей с 12 августа. Один из вертолетов, отправленный для эвакуации, совершил жесткую посадку в горах. 16 августа в районе пика Хан-Тенгри погиб россиянин Алексей Ермаков. 19 августа авиация Минобороны Киргизии эвакуировала из района пиков Победы и Хан-Тенгри более 60 альпинистов.