Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге построили здание администрации Академического района

Церемония открытия здания администрации Академического района прошла в Екатеринбурге. В ней приняли участие мэр Алексей Орлов, первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий, депутаты гордумы.

Предыдущая фотография
Здание администрации Академического района

Здание администрации Академического района

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия здания администрации Академического района в Екатеринбурге

Церемония открытия здания администрации Академического района в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на крыше районной администрации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на крыше районной администрации

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 3

Здание администрации Академического района

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия здания администрации Академического района в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на крыше районной администрации

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Трехэтажное здание районной администрации выполнено в форме полуциркульной дуги. На нем установлены башня с часами и шпиль. Общая площадь объекта составила 3,8 тыс. кв. м. Строительство началось в марте 2024 года.

«Ранее администрация района работала буквально в двух строительных вагончиках. Безусловно, необходимо было создать условия для того, чтобы она и вспомогательные подразделения получили достойные рабочие места»,— отметил на открытии господин Орлов. Он подчеркнул, что это впервые в новейшей истории России формируется полноценный административный район со всей необходимой инфраструктурой. Так, 19 февраля состоялось торжественное открытие нового здания Академического районного суда. «Прорабатываются вопросы размещения в Академическом районе и прокуратуры, и СКР, и МВД»,— добавил мэр.

Академический стал восьмым административным районом Екатеринбурга 1 октября 2021 года. В его состав вошли несколько микрорайонов: «малый» Академический, Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ. Возглавил районную администрацию Николай Смирнягин.

Николай Яблонский

Новости компаний Все