Ночью над Крымом сбили четыре украинских БПЛА

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 49 украинских беспилотников за ночь.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Большинство дронов нейтрализовано в Ростовской области — 21 аппарат. В Воронежской области сбито семь беспилотников, а в Белгородской — пять. Над Крымом уничтожено четыре аппарата, по три в Брянской и Калужской областях, по два — в Орловской области и над Черным морем.

Кроме того, по одному дрону сбито в Курской и Тульской областях.

Лия Пацан

