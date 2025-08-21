На Кубани объявлена беспилотная опасность

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Краснодарского края. Обэтом сообщается в приложении МЧС России.

Фото: «Ъ-Кубань»

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Жителей призывают сохранять спокойствие, а также рекомендуют укрыться в помещениях без окон. Следует находиться в укрытии до объявления отбоя беспилотной опасности.

UPD: в 7:20 объявлена отмена угрозы беспилотной опасности

Лия Пацан