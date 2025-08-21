NYT: Рубио проведет переговоры с советниками по нацбезопасности Украины и Европы

Госсекретарь США Марко Рубио, который временно исполняет обязанности помощника президента по нацбезопасности, проведет 21 августа «дипломатические переговоры» с советниками по национальной безопасности Украины и нескольких стран Евросоюза. Об этом сообщает газета The New York Times.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Марко Рубио

Как сообщил высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа в разговоре с газетой, встреча будет посвящена деталям мирного урегулирования. NYT не уточняет, где и в каком формате пройдут эти переговоры.

Ранее министры обороны стран НАТО провели видеоконференцию, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. По данным Associated Press, в конференции участвовал и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.