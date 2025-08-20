Министры обороны стран НАТО обсудили гарантии безопасности для Украины

Министры обороны стран НАТО провели видеоконференцию, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. Об этом в соцсети X сообщил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Прошедшую дискуссию он назвал откровенной. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алекс Гринкевич, впервые участвовал в таком обсуждении и предоставил обновленную информацию о ситуации в сфере безопасности.

Каво Драгоне подчеркнул, что главной задачей для союзников по НАТО — достижение справедливого и прочного мира на Украине. Детали обсуждения не разглашались.

По данным Associated Press, в конференции участвовал и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Накануне он встретился с европейскими военачальниками в Вашингтоне.

