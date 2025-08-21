Sony повысит цены на PlayStation 5 из-за «сложных экономических условий»

Компания Sony объявила о повышении цен на свою продукцию. Стоимость консолей PlayStation (PS) повысится с 21 августа.

Согласно заявлению вице-президента по глобальному маркетингу компании Изабель Томатис, цена на стандартную версию PS5 вырастет на 10% — до $550 (около 45 тыс. руб), Digital Edition будет стоить $500 (40 тыс. руб), а Pro-версия — $750 (60 тыс. руб). Компания объяснила это решение «сложными экономическими условиями».

В начале августа японская компания Nintendo также повысила стоимость своей приставки Nintendo Switch на 13% — до $340 (27 тыс. руб). В мае аналогичный шаг предприняла и Microsoft, подняв цену на Xbox Series X сразу на 20% — до $600 (48 тыс. руб).

В России в первом квартале рынок игровых консолей сократился почти на четверть — продажи упали на 20% в штуках и на 34% в деньгах. Портативная Steam Deck обогнала стационарную Xbox, частично из-за поставок устройств для бойцов СВО.

