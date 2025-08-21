Осужденного за убийство сослуживцев Шамсутдинова не взяли на СВО

С осужденным за убийство восьми человек Рамилем Шамсутдиновым не стали заключать контракт для отправки на военную операцию на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

По словам господина Нагиева, Шамсутдинов неоднократно, начиная с 2022 года, обращался с просьбой об отправке в зону боевых действий, в том числе писал письма, но не получил ответов.

В октябре 2019 года бывший солдат-срочник открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье, в результате чего восемь человек погибли, двое получили ранения. Шамсутдинов объяснил свои действия неуставными отношениями и издевательствами.

Шамсутдинова судили за убийство и покушение на убийство (ч. 2 и ч. 30 ст. 105 УК). Обвинение просило назначить ему 25 лет лишения свободы. Коллегия присяжных признала Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения, что исключило возможность назначить ему пожизненный срок.

