«Хамас» призвал к максимальному давлению на Израиль

Палестинское движение «Хамас» призвало посредников оказать максимальное давление на Израиль, чтобы заставить его прекратить военную операцию по захвату сектора Газа. Заявление было опубликовано в Telegram-канале движения.

В «Хамасе» подчеркнули, что решение израильского руководства начать операцию демонстрирует его «пренебрежение ко всем усилиям, приложенным посредниками» в рамках переговоров о прекращении огня. Ответственность движение возлагает не только на Израиль, но и на США.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль всей территории Газы еще 8 августа, а 20 августа этот план был утвержден министром обороны Исраэлем Кацом. По информации The Jerusalem Post, ЦАХАЛ уже начал боевые действия в пригородах Газы. Операция получила название «Колесницы Гидеона-2».