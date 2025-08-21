Первая женщина-капитан атомного ледокола прокомментировала свое назначение

Первая женщина-капитан атомного ледокола Марина Старовойтова прокомментировала свое назначение, поблагодарив мореплавателей за доверие.

Она подчеркнула, что быть капитаном — огромная ответственность перед флотом, и выразила благодарность за оказанное ей доверие. «Это очень значимое событие, как для меня, так и для истории атомного ледокольного флота. Это величайшее доверие»,— сказала Марина.

Капитан рассказала, что пришла в атомный флот, так как больше всего интересовалась рейсами в Арктику. Марина Старовойтова всегда восхищалась мощностью ледокола и профессионализмом моряков, поэтому и решила попробовать себя в отрасли.

Ранее она занимала пост старшего помощника судна. До прихода в мореплавание преподавала русский язык и литературу в сельской школе. Позже окончила Государственную морскую академию им. С. О. Макарова по специальности инженер-судоводитель. В морской отрасли работает более 20 лет.