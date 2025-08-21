Музыкальные лейблы попросили артистов убрать треки с упоминаниями наркотиков

Музыкальные лейблы начали массово рассылать артистам предупреждения в связи с вступлением с 1 сентября закона о запрете пропаганды наркотиков. Исполнителям рекомендовано срочно проверить тексты песен, названия треков и альбомов на наличие запрещенных упоминаний.

Обнаружив проблемный контент, артисты должны уведомить лейбл или дистрибутора. Релизы будут удалены с российских стриминг-платформ, но, вероятно, останутся в зарубежном доступе. Альтернатива — предоставить новые версии треков, где упоминания либо удалены, либо заглушены.

Гендиректор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски подтвердила, что компания подготовила для партнеров разъяснения по закону. «Доля изменения и отзывов у нас менее 1% от всего каталога», — уточнила она. Источник «Ъ» в другом лейбле сообщил, что многие исполнители уже прислали цензурированные версии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Артисты почистят звуковые дорожки».