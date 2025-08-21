Крупнейший производитель колбас «Дымов» сменил гендиректора

Группа компаний «Дымов» сменила генерального директора. С 18 августа этот пост в основном юрлице холдинга занял Владимир Филипцев, сменив Альберта Хайретдинова.

Владимир Филипцев работал в Coca-Cola, а затем в ГК «Руст» (бренд «Русский стандарт»). С 2014 по 2017 год он возглавлял «Жировой комбинат» в составе «Русагро» Вадима Мошковича, а последние годы руководил «Винотеками Симпл Вайн».

Как отметил консультант Ward Howell Семен Черкасов, новая должность господина Филипцева предполагает высокий доход — 2–2,5 млн руб. в месяц плюс годовой бонус. «Возможно, новый руководитель был приглашен под новые, более масштабные цели», — предполагает эксперт. Однако, как отмечает источник «Ъ» в аграрном секторе, приглашение менеджера извне — это риск, особенно в условиях дорогих кредитов для расширения.

