Топ-менеджер пришел на колбасу

Крупный производитель колбас и сосисок ГК «Дымов» сменила гендиректора. Вместо Альберта Хайретдинова руководством компанией займется Владимир Филипцев. Новый топ-менеджер — выходец из алкогольной ГК «Руст» Рустама Тарико и группы «Русагро». Смена руководства могла потребоваться в преддверии расширения бизнеса.

ГК «Дымов» сменила гендиректора. 18 августа эту позицию в ООО «Дымовское колбасное производство», основном юрлице группы, занял Владимир Филипцев, следует из данных СПАРК. На этом посту он сменил Альберта Хайретдинова, занимавшего должность с ноября 2023 года. В ГК «Дымов» на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

ГК «Дымов» — крупный производитель колбасных изделий, созданный в 2001 году на базе обанкротившегося Крылатского мясокомбината в Москве. Компания стабильно входит в пятерку крупнейших участников рынка, отмечают в консалтинговой компании Ward Howell. ГК «Дымов» принадлежат четыре животноводческих комплекса — два в Центральной России, по одному в Краснодарском и Красноярском краях. Среди активов компании три перерабатывающих комплекса: в Москве, Дмитрове и Красноярске.

«Дымов» производит колбасы, сосиски, копчености, деликатесы и мясные снеки под брендами «Дымов», «Пиколини», «Мясные чипсы» и др. С июля прошлого года компания развивает франшизу хот-догов «Дымов Гриль Дог». Основателем и ключевым владельцем группы выступает Вадим Дымов, контролирующий 88,42% долей в головной структуре группы. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Дымовское колбасное производство» увеличилась на 23,73% год к году, до 16,1 млрд руб., чистая прибыль — на 36,61%, до 456,7 млн руб.

Владимир Филипцев начал карьеру в 1992 году в отделе продаж Coca-Cola. В 1998–2002 годах он работал в ГК «Руст» (водка «Русский стандарт») Рустама Тарико, куда вернулся в 2011 году. Как ранее сообщал РБК со ссылкой на представителя ГК «Руст», в 2014 году господин Филипцев ушел в отставку, объяснив это «желанием попробовать себя в другом бизнесе». В 2014–2017 годах он был гендиректором АО «Жировой комбинат», входящего в группу «Русагро» Вадима Мошковича, а с июля 2019 года по июль 2025 года руководил ООО «УК "Винотеки Симпл Вайн"».

Консультант Ward Howell Семен Черкасов говорит, что крупные компании на рынке продуктов питания сейчас нечасто меняют топ-менеджмент. К изменениям не располагает рыночная конъюнктура, считает он. Эксперт говорит, что управленцы уровня руководителя крупного колбасного производства зарабатывают 2–2,5 млн руб. ежемесячно. К выплатам прибавляется бонус в размере годового дохода, завязанный на выполнении KPI.

Вадим Дымов, основной владелец ГК «Дымов», 14 декабря 2017 года в интервью РБК: «У меня есть цель, чтобы выручка компании прирастала ежегодно на 10–12%».

Но добиться высоких результатов в мясопереработке может быть не так просто. Господин Черкасов считает конъюнктуру рынка колбасных изделий неблагоприятной из-за повышения стоимости сырья и снижения покупательной способности населения. Производители, по его мнению, вынуждены реагировать на эти процессы в том числе увеличением цен. Источник “Ъ” на пищевом рынке не исключает, что экс-гендиректор ГК «Дымов» не справился именно с давлением рынка.

По данным NTech, продажи мясной гастрономии в период с июля 2024 года по июнь 2025 года выросли в денежном выражении на 10,3% год к году, в натуральном — только на 0,2%. По подсчетам «Нильсен», в январе—мае 2025 года натуральные продажи колбасных изделий выросли всего на 2% год к году, сосисок за тот же период — снизились на 3%.

Семен Черкасов говорит, что одним из ключевых пунктов стратегии «Дымова» всегда была прибыльность бизнеса. «Возможно, новый руководитель был приглашен под новые, более масштабные цели»,— рассуждает он. Но приглашение топ-менеджера из другой сферы, по мнению источника “Ъ” на аграрном рынке,— рискованный шаг. Эксперт говорит, что сейчас производство в ГК «Дымов» загружено на 100% и компания думает о расширении бизнеса, но в силу высокой стоимости денег это может оказаться непросто.

Владимир Комаров