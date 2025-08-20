Генпрокуратура требует передать в казну активы экс-замминистра обороны Иванова

Генпрокуратурой подан антикоррупционный иск к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. С соответствующим заявлением в Пресненский райсуд Москвы обратился первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, исполнивший таким образом поручение главы надзорного ведомства Игоря Краснова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ», в объемном документе, который уже принят и вскоре будет распределен судье, говорится, что, занимая госдолжности, господин Иванов скрывал свои коррупционные доходы, которые никак не соответствовали его официальным заработкам, в связи с чем они должны быть обращены в доход государства. Речь идет не только о сотнях миллионов рублей, найденных на счетах чиновника, но и о многочисленных объектах недвижимости, коллекции автомобилей, драгоценностях, часах и проч.

На самом господине Иванове из всего этого числилось немного. Активы он распределял между своими родственниками, в том числе бывшей женой и нынешней сожительницей. Также часть активов, по некоторым данным, оказалась у доверенных лиц. Сумма исковых требований официально не названа, но, по данным источников «Ъ», речь идет о миллиардах рублей.

Тимур Иванов был осужден Мосгорсудом на 13 лет строгого режима со штрафом в 100 млн руб. по уголовному делу о хищении 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц» в 2016 году и хищении 216,6 млн руб. при закупке в 2015 году двух паромов для Керченской переправы.

Сейчас в завершающей стадии находится расследование уголовного дела, в рамках которого замминистра был взят под стражу в апреле 2024 года. Ему уже инкриминировали получение взяток на сумму 1,185 млрд руб., а собираются добавить еще два коррупционных эпизода на 200 млн руб.

Николай Сергеев