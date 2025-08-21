Минфин не поскупился

В не самых лучших рыночных условиях Минфин был вынужден смягчить стандарты размещения госдолга, предложив инвесторам заметную премию ко вторичному рынку. В результате на аукционах эмитент привлек 95,4 млрд руб., заметно улучшив показатель предыдущих размещений. Тем не менее это все еще ниже результатов июля. С учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки реализации квартального плана по заимствованиям, по мнению аналитиков, пока ничего не угрожает.

Состоявшиеся 20 августа аукционы по размещению ОФЗ прошли более результативно для Минфина, чем предыдущие в этом месяце. Как и на прошлой неделе, инвесторам было предложено два долгосрочных выпуска госбумаг — с постоянной доходностью (ОФЗ-ПД). Но если на прошлой неделе суммарный спрос с трудом перевалил за 90 млрд руб., то в этот раз он составил почти 140 млрд руб. Выросла и доля удовлетворенных заявок — с 62,4% до 68,3%. В итоге объем размещения составил 95,4 млрд руб.— лучший результат в этом месяце, но более чем вдвое уступающий показателю конца июля (см. “Ъ” от 31 июля).

При этом Минфин был вынужден увеличить премию по доходности ко вторичному рынку для участников аукциона. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении восьмилетнего выпуска (средневзвешенная доходность — 13,66% годовых) премия составила 8 б. п., по 12-летнему выпуску (3,84% годовых) — 10 б. п. На предшествующих аукционах премия составляла 4–6 б. п., в июле размещения проходили с дисконтом до 6 б. п. Аналитики отмечают низкую концентрацию крупных сделок. «На втором аукционе (объемом 77,7 млрд руб.) на 12 крупнейших сделок с объемом 1–10 млрд руб. пришлось менее 55% от объема размещения»,— оценивает господин Ермак.

Снижение спроса на аукционах — это отражение чрезмерной переоценки рынка на фоне улучшения геополитической ситуации. С минувшей пятницы, когда состоялись переговоры президентов России и США на Аляске, индекс гособлигаций RGBI вырос более чем на 1%, до нового исторического максимума 122,3 пункта. При этом доходности ОФЗ опустились в диапазон 12,8–14%. Это, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, отражает ожидания участников по снижению ключевой ставки на горизонте года до 13%. Это предполагает ее снижение еще на 5 п. п.

На текущих уровнях спрос институциональных инвесторов несколько ослаб. «Сохраняется фактор неопределенности как по скорости снижения ключевой ставки, так и по дальнейшему развитию геополитической ситуации»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Добавили нервозности участникам рынка и вышедшие в среду данные по инфляционным ожиданиям. По данным Банка России, по сравнению с июлем данные ожидания выросли на 50 б. п., до 13,5%. При этом наблюдаемая инфляция в августе подскочила с 15% до 16,1%. «Инфляционные ожидания — это один из важнейших индикаторов, который есть у ЦБ. Да, текущая инфляция снижается, но ожидания, как опережающий индикатор, свидетельствуют об обратном. Неудивительно, что на таких условиях на вторичном рынке началась коррекция»,— отмечает собеседник в крупной УК.

С учетом того что Минфин почти на 70% выполнил квартальный план по заимствованию, аналитики не сомневаются, что даже в сложившихся на рынке условиях министерству удастся выполнить его в полном объеме (1,5 трлн руб.). Для этого, по оценке Александра Ермака, в оставшиеся пять недель министерству достаточно будет занимать по 91,8 млрд руб. в неделю. Важным триггером для инвесторов станет сентябрьское заседание ЦБ, от которого аналитики ждут снижения ключевой ставки на 1–2 п. п., до 16–17%. «Важны будут и комментарии регулятора, которые могут повлиять на ожидания рынка относительно дальнейших шагов по ключевой ставке, что, в свою очередь, поспособствует восстановлению спроса на аукционах Минфина»,— отмечает Дмитрий Грицкевич.

С учетом того что рынок уже заложил довольно агрессивный цикл снижения ставок, дальнейшее снижение доходностей будет более умеренным и более растянутым во времени, считает Михаил Васильев. «В базовом сценарии в ближайшие месяцы мы ожидаем скорее консолидации доходностей ОФЗ вблизи текущих уровней и возобновления снижения доходностей с середины осени»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев