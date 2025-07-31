Гособлигации ушли инвесторам с нагрузкой

30 июля Минфин разместил рекордный за пять месяцев объем ОФЗ — на сумму почти 216 млрд руб. В результате за один месяц эмитент выполнил наполовину квартальный план по заимствованиям. Ведущую роль в размещении заняли крупнейшие банки, выставляя заявки на десятки миллиардов рублей. Таким образом в условиях стагнации рынка кредитования они размещают свободные денежные средства. В целом инвесторы ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, однако на темпы ее изменения может повлиять рост геополитической напряженности, что уже привело к ослаблению российской валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Последнее снижение ключевой ставки до 18% (см. “Ъ” от 24 июля) позитивно отразилось на интересе инвесторов к государственным облигациям. На аукционах 30 июля совокупный спрос достиг 272 млрд руб., превысив показатели предшествующих аукционов этого месяца. Аналогичный всплеск интереса наблюдался и в июне, после предыдущего снижения ключевой ставки с 21% до 20%.

При этом Минфин, в отличие от ситуации на прошлой неделе, действовал менее жестко, отсекая только самые агрессивные заявки. В итоге объем размещения составил 215,8 млрд руб., в два раза выше результата предыдущего аукциона, и это рекордное значение с марта текущего года. Из этого объема на одиннадцатилетние ОФЗ пришлось 185,7 млрд руб., а доля удовлетворенных заявок достигла 82%. Причем, как отмечают эксперты, это не потребовало от министерства каких-либо послаблений с точки зрения цены размещения. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, размещение длинного выпуска (средневзвешенная доходность — 14,36% годовых) прошло на уровне вторичного рынка, по пятилетнему выпуску (13,66% годовых) был даже установлен дисконт в размере 6 б. п.

Участники рынка отмечают высокую активность крупных банков, что наиболее отчетливо прослеживалась в размещении одиннадцатилетнего выпуска. По оценке Александра Ермака, на долю 13 крупных заявок с объемом 1,4–43 млрд руб. пришлось 96,4% объема размещения. Другой собеседник “Ъ” на финансовом рынке отмечает, что на три крупнейшие заявки объемом 25–43 млрд руб. пришлось более 55% размещения. «Спрос на аукционе был очень высокий, а с учетом высокой концентрации можно констатировать, что без участия крупных банков данное размещение не обошлось»,— отмечает собеседник “Ъ”. Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, в условиях снижения объемов кредитования банки пока просто не видят лучшей альтернативы для размещения средств.

В результате Минфин смог за один месяц выполнить наполовину квартальный план по заимствованиям, который ранее был установлен на уровне 1,5 трлн руб., разместив ОФЗ почти на 790 млрд руб. (с учетом доразмещений). «Первоначально объем облигаций, который необходимо размещать еженедельно согласно графику проведения аукционов в третьем квартале, превышал 115 млрд руб., но сейчас необходимый объем размещения на каждой оставшейся неделе снизился до 90 млрд руб.»,— оценивает господин Ермак.

Вместе с тем относительно будущих аукционов аналитики высказываются с осторожностью из-за ухудшения геополитического фона и связанного с этим ослабления рубля (см. “Ъ” от 30 июля). «Рост геополитических опасений и умеренное давление на рубль могут несколько охладить ожидания рынка по скорости смягчения денежно-кредитной политики ЦБ»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Прогноз ПСБ по ключевой ставке пока не меняется, оставаясь на конец года на уровне 16%, на конец 2026 года — 12%. Вместе с тем, по мнению господина Грицкевича, на горизонте ближайших нескольких недель индекс госбумаг RGBI вернется к отметке 118 пунктов (что предполагает снижение почти на 1%), где «перейдет к консолидации до появления конкретики по возможным ограничительным мерам со стороны администрации США».

Виталий Гайдаев