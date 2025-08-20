Администрация Краснодарского края открыла канал в мессенджере MAX
Администрация Краснодарского края запустила официальный канал в национальном мессенджере MAX. В нем власти будут информировать о деятельности губернатора, министерств и ведомств, а также освещать значимые решения, инициативы и события региона, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее собственную страницу на отечественной платформе создал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В июне 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. По информации пресс-службы MAX от 19 августа, на платформе зарегистрировались 18 млн пользователей.
По заявлению МВД, национальный мессенджер MAX обеспечивает улучшенную защиту в сравнении с зарубежными сервисами. Однако ведомство рекомендует соблюдать базовые правила безопасности при его использовании.
«Нельзя никому сообщать секретные коды или совершать финансовые операции по указанию незнакомцев. Проверяйте личности тех, с кем вы общаетесь!»,— написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.