До 2030 года инвестиции в порты Кубани превысят 500 млрд рублей

Инвестиции в морские порты Краснодарского края превысят 500 млрд руб. к 2030 году. Такие данные озвучил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации региона.

«В портах Новороссийска, Тамани, Туапсе, Темрюка и Ейска до 2030 года планируется реализовать около 20 проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд руб.»,— заявил господин Патрушев.

По его словам, Азово-Черноморский бассейн играет важную роль в экономике как одно из основных направлений грузоперевозок. За последние годы началось масштабное обновление и расширение портовой инфраструктуры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на Азово-Черноморском побережье Кубани работают девять морских портов. «На них приходится порядка 30% всего грузооборота в России»,— сказал он.

По итогам 2024 года общий грузооборот портов края превысил 268 млн тонн, а в первом полугодии 2025 года составил свыше 118 млн тонн.

В регионе также развиваются пассажирские перевозки. В 2025 году по морю перевезли более 7 тыс. пассажиров.

Мария Удовик