Основательницу клиник Alfa Stom Лилию Аношину заподозрили в коммерческом подкупе

Основательница сети стоматологических клиник Alfa Stom Лилия Аношина, как стало известно «Ъ», может быть обвинена в коммерческом подкупе. В отношении нее уже ранее были возбуждены уголовные дела в России и Казахстане по фактам мошенничества.

По информации потерпевшего Владислава Лихачева, Лилия Аношина пыталась подкупить его защиту, чтобы решить вопросы по судебным тяжбам. Адвокат Роман Кандауров сообщил, что ей было предложено значительное вознаграждение за работу на себя, а также за подачу иска в России против его доверителя на большую сумму.

Кроме того, адвокат сообщил о предложении перевести на сторону Лилии Аношиной одного из защитников Владислава Лихачева. По мнению адвоката, эти действия нарушают Кодекс профессиональной этики и могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп.

Расследование в отношении Лилии Аношиной может начаться и во Франции. Власти страны уже высказали вопросы к бизнес-леди в связи с предоставлением при оформлении вида на жительство справки об отсутствии претензий со стороны правоохранительных органов. Лилия Аношина считает свое уголовное преследование в России и Казахстане незаконным.

Подробнее — в материале «Ъ».