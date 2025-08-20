Теща взялась за старое

Как стало известно «Ъ», основатель сети стоматологических клиник Alfa Stom Лилия Аношина, выдачи которой за мошенничество и кражи из Франции добиваются Россия и Казахстан, может быть обвинена в новом преступлении. По данным потерпевшего, у которого бизнес-леди, как полагает следствие, похитила целый парк иномарок, госпожа Аношина пыталась подкупить его защиту с тем, чтобы решить вопросы по судебным тяжбам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Аношина, основатель стоматологических клиник Alfa Stom

Фото: Архив Лилии Аношиной Лилия Аношина, основатель стоматологических клиник Alfa Stom

Фото: Архив Лилии Аношиной

Лилия Аношина обвиняется следственными органами Казахстана и России в мошенничестве, покушении на аналогичное преступление, а также в кражах. Речь идет о хищении Bentley, Maserati, Porsche, Mercedes, BMW и Land Rover, которые ее бывший зять Владислав Лихачев привез для продажи из США. По версии МВД, для этого использовались фиктивные договоры купли-продажи. После того как одну из афер удалось пресечь, теща подала в Басманный райсуд Москвы иск, потребовав взыскать с господина Лихачева 160 млн руб. Основанием для этого стал договор займа, якобы заключенный между ними в 2021 году.

Иску дали ход, однако экспертиза показала, что подпись господина Лихачева на договоре подделана. Это стало поводом для еще одного расследования, которое ведется в отношении госпожи Аношиной.

Документ, по всей видимости, был изготовлен Татьяной Беловой, сообщницей госпожи Аношиной, которая находится под стражей в Казахстане, считают правоохранители. Во всяком случае, в ее офисе в Казахстане изъяли компьютер, в котором нашли текст того самого спорного договора займа, а также более 20 документов с фальсифицированными, как установила экспертиза, подписями господина Лихачева.

Когда адвокат Роман Кандауров предоставил документы о подделке в суд и полицию, Лилия Аношина, проживающая в Ницце, предложила ему за крупное вознаграждение поработать на себя.

«Аношина предлагала мне также заявить иск в России против моего доверителя на астрономическую сумму. Когда я ознакомился с новым договором займа, который она мне прислала, то обнаружил, что его текст идентичен договору, уже признанному экспертами подделкой»,— сказал защитник. Кроме того, теща сообщила адвокату Кандаурову, что на ее сторону уже перешел один из защитников Владислава Лихачева.

По словам господина Кандаурова, в данном случае речь идет не только о нарушении Кодекса профессиональной этики адвоката, но и попытке коммерческого подкупа, за который предусмотрено весьма серьезное наказание.

Более того, по данным фактам расследование может начаться и во Франции, где особенно нетерпимо относятся к преступлениям, совершенным против защиты и правосудия. Тем более что к Лилии Аношиной там и так были вопросы. Оформляя вид на жительство в этой стране, бизнес-леди, уже находящаяся в розыске двух стран, предоставила властям справки об отсутствии к ней каких-либо претензий со стороны правоохранителей.

Сама госпожа Аношина считает свое уголовное преследование в России и Казахстане незаконным и необоснованным, но доказать это не может. Расследования же в отношении нее в столице потерпевшая сторона просит объединить, а прокурору Москвы Максиму Жуку взять их на контроль.

Николай Сергеев