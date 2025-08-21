БАДы показали завидную фертильность

В России растет популярность биологически активных добавок (БАДов) для улучшения мужской фертильности, указывают аналитики фармрынка. В первой половине 2025 года аптеки продали таких добавок почти на 1 млрд руб., что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Опрошенные “Ъ” врачи напоминают, что эффективность БАДов «противоречива», к тому же контроль за их качеством и безопасностью практически отсутствует. Эксперты советуют мужчинам вместо самолечения в области репродуктивных проблем обратиться к врачам и сменить образ жизни.

Аналитическая компания RNC Pharma подсчитала: за первую половину 2025 года на российском розничном рынке было продано более 383 тыс. упаковок биодобавок для повышения мужской фертильности (способности производить жизнеспособные сперматозоиды). Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом граждане потратили на «мужские» БАДы более 957,6 млн руб.— на 16,7% больше, чем в первой половине 2024 года.

Чаще всего россияне покупают «Спермактин» от компании «Фармамед» — как сообщает RNC Pharma, в этом году добавка обеспечивала 28,1% всех розничных продаж. Производитель заявляет, что этот БАД помогает увеличить количество и подвижность сперматозоидов. На второй строчке — «Сперотон» компании «Аквион» (26,8%). Тройку лидеров замыкает линейка продуктов «Бестфертил» от компании «Фармтрансфер» (12,3%).

Сейчас люди более ответственно подходят к планированию семьи, поэтому не опасаются и не стесняются принимать специализированные продукты, предполагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, компании-производители «ведут довольно интенсивный маркетинг» для данной группы БАДов. «Такие продукты в том числе рекомендуют врачи, несмотря на то что официально выписать рецепт на них нельзя. Но вербальные рекомендации так или иначе озвучиваются»,— говорит господин Беспалов.

Отметим, 1 сентября вступит в силу закон, который разрешит врачам официально назначать пациентам биологически активные добавки, но только те, что соответствуют «критериям эффективности и безопасности». Эти критерии, как рассказывал “Ъ”, закрепят в постановлении правительства, проект которого уже подготовил Минздрав. Ведомство считает БАД эффективным, если входящее в его состав вещество включено в клинические рекомендации (их готовит сам Минздрав) и официальные документы медицинских центров или профессиональных ассоциаций. Другой показатель эффективности — научные статьи, где прописаны компоненты добавок и их взаимодействие с другими веществами. Наконец, учитываться будут и собственные исследования производителя, подтверждающие положительное влияние БАДов на здоровье. Также Минздрав ждет от добавок соответствия российским требованиям безопасности (оно должно быть подтверждено лабораториями в РФ). Кроме того, производитель должен иметь собственную систему оценки опасностей добавок.

Уролог-андролог Иван Гулин напоминает: новые российские клинические рекомендации по мужскому бесплодию, как и аналогичные европейские, прямо отмечают, что доказательная база по антиоксидантам, то есть БАДам, «противоречива». Авторы этих документов не рекомендуют врачам их «рутинное» назначение. Впрочем, медики все же предлагают пациентам пропить курс той или иной добавки, говорит господин Гулин, но это назначается «индивидуально», обычно при заподозренном оксидативном стрессе. Чаще всего БАДы рекомендуют курильщикам, пациентам с варикоцеле или при ожирении. «Хороший эффект может быть достигнут, если мы параллельно устраняем первопричины,— объясняет врач.— Но популярность таких препаратов, скорее всего, растет как раз из-за нежелания пациентов менять образ жизни. А кто-то принимает просто на всякий случай, опасаясь проблем с зачатием либо желая дольше сохранить возможность зачатия». Такой подход может навредить здоровью, предупреждает уролог: БАДы не проверяют так строго, как лекарственные препараты, поэтому «никто не знает, чего и сколько намешано в этот бутылек». Эксперт приводит пример: американский регулятор FDA в течение 2007–2016 годов выявлял незадекларированные фармингредиенты в сотнях добавок, особенно в БАДах для улучшения потенции и похудения.

Никакие препараты, даже если они позиционируются как «натуральные» или «био», не являются универсальным решением и не могут применяться без медицинского контроля, соглашается репродуктолог Виктория Шустова. Биодобавки, по ее словам, действительно могут быть частью комплексной терапии при определенных нарушениях, например при снижении качества или подвижности сперматозоидов, гормональных сбоях, окислительном стрессе, сопутствующих воспалительных процессах. Однако назначать такие средства должен исключительно врач на основании объективных данных — анализов, УЗИ, спермограммы и других диагностических методов. «Самолечение в этом случае не просто неэффективно, оно может быть опасным. Неконтролируемый прием добавок способен маскировать реальные проблемы, которые требуют специализированного подхода, и даже усугубить ситуацию, например нарушить гормональный баланс или спровоцировать побочные реакции»,— говорит госпожа Шустова. Она подчеркивает: даже кажущиеся незначительными изменения — снижение либидо, усталость, нестабильное настроение, проблемы с эрекцией — могут быть первым сигналом серьезного нарушения «вплоть до эндокринных или онкологических заболеваний». «Поэтому самое разумное, что может сделать мужчина при появлении вопросов к своему репродуктивному здоровью,— обратиться к урологу, андрологу или репродуктологу»,— говорит специалист.

Снижение фертильности действительно наблюдается по всей мужской популяции, говорит основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. По ее словам, «буквально в геометрической прогрессии» растет число обращений мужчин в клиники по вопросам бесплодия. Иван Гулин подтверждает: чаще всего мужчины обращаются именно с этой проблемой. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно один из шести человек сталкивается с невозможностью зачать ребенка. Это касается обоих партнеров и примерно в 50% пар присутствует мужской фактор, отмечает врач. Он ссылается на данные метаанализа исследований в 53 странах, который подтвердил снижение концентрации сперматозоидов за 1973–2018 годы. Впрочем, интерпретация этих результатов остается дискуссионной, подчеркивает господин Гулин, а причины проблемы разнообразны: образ жизни, ожирение, токсины, эндокринологические гормональные нарушения. В любом случае лучше не заниматься самолечением даже с помощью БАДов, говорит врач: «Сначала — сбор анамнеза и осмотр пациента у врача, затем две спермограммы по нормам ВОЗ, сдача гормонов, УЗИ, анализы на инфекции,— перечисляет он.— Но чаще всего позитивные изменения начинаются с образа жизни. Отказ от курения, коррекция веса, достаточный сон, снижение стресса и умеренные физические нагрузки — вот чем стоит заняться».

