Вещественные доказательства

С 1 сентября врачи смогут назначать гражданам биологически активные добавки (БАДы), соответствующие строго установленным критериями эффективности и безопасности. Эти критерии закрепят в постановлении правительства, проект которого подготовил Минздрав. Добавка будет считаться эффективной, если входящие в ее состав вещества включены в официальные клинические рекомендации. Безопасной она будет признана, если производитель провел испытания, подтвердившие положительное воздействие добавки на здоровье. Эксперт обращает внимание на то, что биологически активные добавки граждане покупают сами после просмотра рекламы в соцсетях и на маркетплейсах, поэтому вводимые ограничения для врачей на рынок влияния не окажут.

Продажа БАДов сегодня не ограничена, и граждане могут без рецепта купить и начать принимать добавку

Минздрав РФ представил для обсуждения проект правительственного постановления, которое установит требования к биологически активным добавкам. Документ разработан в развитие федерального закона, который уже подписан президентом и вступает в силу 1 сентября. Этот закон (см. “Ъ” от 29 мая) впервые вводит возможность для врачей назначать в рецептах БАДы (сейчас это в большинстве случаев невозможно).

Разрешенные для применения добавки утвердят отдельным перечнем, для попадания в который БАДы должны соответствовать критериям «безопасности и эффективности».

Эффективным, по мнению Минздрава, должен считаться БАД, если входящее в его состав вещество включено в клинические рекомендации Минздрава и официальные документы, разработанные медицинскими центрами или профессиональными ассоциациями. Другим показателем эффективности станут научные статьи, в которых описаны компоненты добавок и их взаимодействие с другими веществами.

Учитываться будут также собственные исследования производителя БАДов, подтверждающие положительное влияние добавок на здоровье человека. К критериям качества Минздрав предлагает отнести соответствие добавок требованиям безопасности (это должно быть подтверждено российскими лабораториями) и наличие у производителя системы оценки опасностей добавок.

На основе предложенных критериев, вероятно, и будет формироваться перечень разрешенных БАДов, предполагает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Но это не означает, что все добавки, соответствующие критериям, автоматически включат в разрешенный список, отмечает он, скорее всего, для производителей будет введена отдельная процедура.

«Целесообразность трудозатрат для включения в этот список даже для крупных компаний относительно низкая,— подчеркивает эксперт.— Врачи все равно рекомендуют БАДы. Просто делается это не в формате рецепта как юридически обязывающего документа, а в виде устной рекомендации или простой письменной рекомендации».

Николай Беспалов также обращает внимание, что основной канал продвижения биологически активных добавок направлен на потребителя, а не на врача: они свободно рекламируются, активно продвигаются в соцсетях и на уровне точек продаж.

«Участники рынка это прекрасно понимают. Поэтому вала заявок, для того чтобы какие-то продукты попали в этот перечень, ждать не стоит,— отмечает он.— Хотя по ряду категорий это вполне может быть оправданно. Скажем, БАД для мужской фертильности часто рекомендуют врачи. Но опять же необязательно все производители бросятся пользоваться возможностью выписать рецепт на этот продукт».

«Рынок БАДов явно вышел из-под контроля, есть вопросы к качеству ряда продукции, назрела острая необходимость регулирования. Многие производители позиционируют свои лекарственные средства как БАДы. Это позволяет быстро вывести продукт на рынок, начать продажи, в том числе на маркетплейсах»,— добавляет основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Предложенные Минздравом требования эксперт считает довольно строгими, приводя в пример клинические исследования добавок, которые не всегда под силу даже крупным фармкомпаниям.

В связи с этим, полагает Ольга Шуппо, регулирование рынка БАДов станет жестче, производство намного дороже и, скорее всего, часть производителей покинут рынок.

