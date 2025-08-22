Непобедимый оптимизм

Аня Маркина живет в городе Ртищево Саратовской области с родителями и старшей сестрой. У девочки грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Аня страдает от болей в спине и коленях, одышки и слабости. Консервативное лечение не помогает, сколиоз усиливается. Врачи в Москве готовы сделать девочке операцию с применением щадящей технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволяет сохранить подвижность позвоночника и уже через шесть недель вернуться к активной жизни. Но операция стоит больше двух миллионов рублей. У родителей Ани нет таких денег.

У Ани много талантов: она отлично поет, хорошо танцует, любит спорт. Но главное ее увлечение — рисование: им девочка занимается уже шесть лет. Аня освоила и карандашный рисунок, и акварель, и гуашь, умеет рисовать на ткани в технике батика. Вот только в последнее время, чтобы заниматься любимым делом, ей приходится преодолевать сильную боль. Долго сидеть или стоять за мольбертом она не может — очень болит спина. Обезболивающее не помогает. Единственный способ хоть ненадолго отдохнуть от боли — полежать на полу. Аня живет с этой болью уже пять лет. Привыкнуть к ней невозможно, и смириться с ней девочка не хочет.

Аня росла совершенно здоровой. Впервые боль в спине дала о себе знать, когда девочке было восемь лет.

— Я заметила у дочери небольшой мышечный валик на пояснице. После рентгена врач диагностировал грудопоясничный сколиоз 2-й степени. Назначил массаж, лечебную физкультуру, плавание в бассейне,— вспоминает Юлия, Анина мама.

Все рекомендации девочка выполняла неукоснительно, даже ходила на курсы по укреплению мышц спины и дополнительно занималась с тренером в бассейне. Но угол искривления позвоночника продолжал увеличиваться, справа появился горб, и в одиннадцать лет Ане назначили ношение корсета.

— Удивительно, но дочка не расстроилась, а, наоборот, отнеслась к корсету с энтузиазмом. Не снимала по 20 часов в день, хотя носить его и тяжело, и больно. Не стеснялась ходить в нем в школу. Очень надеялась, что это поможет,— рассказывает Юлия.

Однако сколиоз усиливался и в 2022 году достиг 3-й степени. Ане пришлось оформить инвалидность. Когда ей было 12 лет, она выросла сразу на 9 см, и состояние резко ухудшилось. Начались проблемы с дыханием, горб увеличился, сильно болели спина и колени. В школе девочка могла высидеть только три-четыре урока, а потом ее отпускали домой. Врачи признали, что консервативное лечение не помогает и операции на позвоночнике не избежать.

Но Аня не сдается. Это позвоночник у нее искривленный, а характер несгибаемый, очень сильный. Девочка умеет во всем искать положительные стороны. Танцевать лежа, конечно, не получится, зато рисовать — вполне. Поначалу сложно, потом привыкаешь. В художественной школе Ане пошли навстречу и разрешили заниматься дистанционно.

— Не знаю, стану ли я художником,— говорит девочка.— Ведь для этого нужен большой талант. Но любимое дело и даже профессия, считай, у меня уже есть. Например, я смогу стать учителем рисования в школе.

Но чтобы эта мечта сбылась, Ане сначала надо встать на ноги. А для этого нужно выпрямить ее позвоночник.

Родители нашли в интернете информацию о передовом методе лечения сколиоза с помощью специальной динамической металлоконструкции и отвезли дочку на консультацию в Москву.

После обследования у Ани прибавилось надежды. Девочка верит, что боль, которая мучает ее уже пять лет, наконец отступит навсегда. Аня очень ждет операции и готовится к ней: старательно занимается с тренером, растягивая мышцы спины. Это поможет сохранить подвижность позвоночника и быстрее восстановиться после хирургического лечения.

— В Ане столько энергии и оптимизма, что она просто заряжает всех вокруг: сестру, папу, даже тренера,— с улыбкой говорит Юлия.— Дай ей волю, она бы прямо сейчас собрала чемодан и отправилась в Москву.

Вот только на одном оптимизме в Москву не уедешь. А денег на срочную и дорогую операцию у Аниных родителей нет. Поэтому они просят читателей Русфонда о поддержке.

Давайте поможем Ане стать здоровой и жить без боли. Пусть оправдается ее непобедимый оптимизм.

