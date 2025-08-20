Суд продлил домашний арест задержанной в Сочи Александре Митрошиной

Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи, до 8 сентября по обвинению в отмывании 127 млн руб. Об этом сообщил адвокат обвиняемой Михаил Юсупов «Известиям».

Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. Ей предъявили обвинения в легализации денежных средств. С марта 2022 года блогер находилась в ОАЭ и впервые за три года вернулась в Россию.

Согласно версии следствия, в 2021 году при наличии долгов перед налоговой службой Александра Митрошина купила элитные апартаменты на Большой Дмитровке в центре Москвы для легализации указанных средств. 8 марта блогер полностью признала вину. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мария Удовик