Имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова хотят передать государству

Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщили ТАСС в Пресненском районном суде Москвы.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Иск поступил в инстанцию 20 августа, он уже передан судье. Вскоре будет принято решение о его принятии и назначении даты заседания. Как сообщает агентство, надзорное ведомство просит изъять объекты недвижимости и активы, купленные за неподтвержденные доходы господина Иванова. Соответчиками с экс-замминистра могут выступить аффилированные с ним лица.

Тимура Иванова арестовали в апреле 2024 года. Его обвинили в растрате средств при покупке двух паромов, выводе средств из банка «Интеркоммерц» и взятках на сумму 1,185 млрд руб. 1 июля его признали виновным в растрате и приговорили к 13 годам общего режима.

При вынесении приговора Мосгорсуд обратил в доход государства имущество господина Иванова на сумму свыше 216 млн руб. Речь шла о найденных при обысках и на счетах средства на сумму свыше 66,5 млн руб., $13,5 тыс. и €14,7 тыс. 21 июля «Ъ» выяснил, что СКР планирует предъявить экс-замминистра обвинения по двум новым эпизодам коррупции.

Никита Черненко