Европейские оборонные акции падают из-за переговоров по Украине

Акции европейских оборонных компаний падают в последние дни. Это связано с переговорами Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами и надеждой на перемирие между Россией и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Акции германской Rheinmetall подешевели 20 августа на 1,2%, а за последние пять дней — почти на 3%. Именно Rheinmetall больше многих других компаний выигрывает на увеличении европейских оборонных заказов, с начала года ее акции выросли на 150%. Акции другой германской оборонной компании Hensoldt снизились за последние пять дней на 6,8%, Thyssenkrupp — на 8,6%, итальянской Leonardo — на 3%.

«Спекуляции вокруг дипломатического прорыва привели к существенному изменению стоимости европейских активов, особенно тех, которые были больше всего затронуты конфликтом. Примечательно, что акции оборонных компаний действительно снижались», — отметил аналитик Deutsche Bank Джим Райд.

Яна Рождественская