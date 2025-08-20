«ИнжГеоКом» во время суда получил разрешения на реконструкцию санатория в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края не удовлетворил иск регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия, которое потребовало, чтобы ООО «СК "ИнжГеоКом"» получило разрешение на проведение работ по сохранению дворцово-паркового ансамбля сочинского санатория «Волна». Об этом со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел пишет «Ъ-Сочи».

Дворцово-парковый ансамбль «Волны» 1949–1964 годов расположен в Хостинском районе Сочи, на Краснополянской улице. Архитектурный комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас он находится на реставрации.

По данным суда, в мае этого года специалисты управления провели проверку, в ходе которой выяснили, что ООО «СК "ИнжГеоКом"» выполняет работы на объекте без необходимого разрешения. Компания не обращалась в ведомство за документом, позволяющим проводить работы по сохранению объекта культурного наследия. Это стало причиной, по которой управление подало иск в суд.

Кубанский арбитраж не удовлетворил требования ведомства, установив, что в ходе разбирательства общество получило необходимые разрешения.

Андрей Куценко