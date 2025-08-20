Старший сын Кадырова стал почетным гражданином во второй раз

Старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову, который занимает пост министра республики по физической культуре и спорту, присвоили звание «Почетный гражданин Гудермесского района». Лично на церемонии награждения господин Кадыров не присутствовал — за него награду принял его заместитель Ахмад-Хаджи Делимханов, сообщила пресс-служба Минспорта Чечни.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Награждение прошло во время республиканского турнира, который провели в честь 74-й годовщины со дня рождения бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. На соревнованиях прошли поединки по вольной борьбе, боксу, состоялись футбольные матчи.

19-летнему Ахмату Кадырову в апреле присвоили звание «Почетный гражданин города Грозный». Он возглавляет футбольный клуб «Ахмат», занимал должности советника главы республики, замминистра спорта Чечни и министра республики по делам молодежи. Несколько раз его награждали ведомственными и региональными наградами.