За сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов и ранили двух человек

В минувшие сутки, во вторник, 19 августа, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Российские власти зафиксировали как минимум четыре обстрела с применением 33 боеприпасов и 96 БПЛА. В результате пострадали два мирных жителя. Разрушения получили 18 частных домов и два легковых автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованной в его Telegram-канале.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, селам Нечаевка, Отрадное, Толоконное, Чайки, Черемошное и Ясные Зори ВСУ выпустили десять беспилотников, из них четыре сбиты. В селе Черемошное получил разрушения инфраструктурный объект связи, в селах Нечаевка и Чайки — повреждены по одному частному дому.

В Борисовском районе села Байцуры, Березовка и Грузское также подверглись атакам десяти БПЛА, один из которых ликвидирован. В селе Байцуры пострадали частный дом и коммерческий объект, в селе Березовка — частный дом, в селе Грузское — «КамАЗ», хозпостройка и два частных дома, один из которых уничтожен огнем.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Знаменка, Орехово, Сухарево и Тулянка совершены атаки 16 беспилотников, 5 из которых подавлены. В селе Долгое пострадал нежилой дом, в селе Знаменка — надворная постройка и частный дом, в поселке Уразово — коммерческий объект, в селе Двулучное — две хозпостройки и автомобиль, в селе Тулянка — частный дом и надворная постройка.

В Грайворонском округе по селам Дунайка, Замостье, Луговка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпустили шесть боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, из которых два уничтожены.

В селе Мокрая Орловка из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику получил ранения мирный житель. Его госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии.

Также в селе Мокрая Орловка от удара дрона пострадал частный дом. В селе Дунайка того же округа повреждены линия электропередачи (ЛЭП) и надворная постройка, в селе Замостье — помещение предприятия, в селе Новостроевка-Первая — газовая труба на территории предприятия.

Над Ивнянским районом системой ПВО сбиты пять БПЛА. Последствий не зафиксировано.

В Краснояружском районе поселки Быценков, Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Надежевка и хутор Первомайский подверглись шести обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакам 21 беспилотника, из которых три ликвидированы. Информацию о последствиях власти пока уточняют.

В Шебекинском муниципальном округе по селам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 22 беспилотников, из которых 11 подавлены.

В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на храм Покрова Пресвятой Богородицы мирный житель, находившийся на территории, получил ранения. Он продолжает лечение в областной клинической больнице.

Храм получил разрушения. Также в селе повреждены частный дом и летняя кухня. В селе Муром того же округа пострадали автомобиль и семь частных домов, в одном из которых произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 18 августа, в результате украинских атак шести белгородских муниципалитетов пострадали пять человек.

