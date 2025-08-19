Храм поврежден в Белгородской области после атаки ВСУ

В Белгородской области из-за атак беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара дрона по храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа рваные и осколочные ранения лица получил мирный житель, находившийся на территории церкви. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. Ему оказывают медицинскую помощь.

В храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику также пострадал мирный житель. Фельдшер местной амбулатории оказал первую помощь на месте. Бойцы самообороны доставили раненого в Грайворонскую ЦРБ. Ему диагностировали баротравму, а также множественные осколочные ранения груди, живота и спины. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов и ранили пять человек.

Кабира Гасанова