За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов и ранили пять человек

За минувшие сутки, в понедельник, 18 августа, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Российские власти зафиксировали как минимум четыре обстрела с применением 12 боеприпасов и 82 БПЛА. В результате пострадали пять человек, в том числе 13-летний подросток. Разрушения получили 12 частных домов и одна квартира, а также 24 грузовых и легковых автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованной в его Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, село Нечаевка и хутор Церковный подверглись атакам четырех беспилотников, два из которых ликвидированы системой ПВО. В районе села Нечаевка из-за удара БПЛА по легковому автомобилю получил ранения мирный житель. Также в больницу обратился еще один пострадавший, почувствовавший себя плохо. Обоим жителям района оказана медпомощь в городской больнице № 2 Белгорода. Они продолжат лечение амбулаторно. В поселке Октябрьский повреждена линия электропередачи (ЛЭП), в селе Нечаевка — легковой автомобиль.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка и Орехово, а также хуторам Леоновка и Рябики выпустили 24 беспилотника, 11 из них подавлены. В селе Казинка получил разрушения инфраструктурный объект связи. В селе Орехово, в хуторе Леоновка и в поселке Уразово повреждены по одному частному дому.

В Грайворонском округе поселок Чапаевский, села Безымено, Гора-Подол, Головчино, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Санково, Смородино, Сподарюшино и хутору Масычево атакованы 12 боеприпасами, выпущенными в ходе четырех обстрелов, и 20 беспилотниками. В селе Новостроевка-Первая из-за удара дрона ранен мирный житель. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. В селе Гора-Подол повреждены квартира в МКД и предприятие, в поселке Чапаевский — частный дом и надворная постройка, в селе Козинка огнем уничтожены два частных дома, в селе Головчино получили повреждения коммерческий объект и два автомобиля, в селе Санково — частный дом, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи (ЛЭП), в селе Смородино — инфраструктурный объект связи.

В Краснояружском районе по поселкам Быценков, Задорожный, Отрадовский и Степное, селам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка и Теребрено, а также хуторам Высокий и Первомайский выпустили 13 беспилотников, из них четыре уничтожены. В поселке Отрадовский на территории сельхозпредприятия повреждены газовая труба и остекление одного из зданий, в поселке Быценков — частный дом.

В Ракитянском районе поселки Пролетарский и Ракитное подверглись атакам четырех беспилотников. В поселке Пролетарский в результате ударов двух беспилотников повреждены девять автомобилей и коммерческий объект.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Нехотеевка, Новая Таволжанка и Первое Цепляево, а также хутору Бондаренков выпустили 17 БПЛА, из которых пять сбиты. В селе Новая Таволжанка от удара беспилотника получили баротравмы два мирных жителя, в том числе 13-летний подросток. Взрослого доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, ребенка — в детскую областную клиническую больницу. Им оказали необходимую медпомощь. Пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден частный дом. В городе Шебекино из-за ударов беспилотников повреждены гараж, три грузовых и восемь легковых автомобилей, микроавтобус и коммерческий объект, в селе Первое Цепляево — административное здание на территории сельхозпредприятия, в селе Муром — одно из помещений сельхозпредприятия и частный дом, в селе Вознесеновка — помещения и ГАЗель на территории коммерческого предприятия, в селе Нехотеевка и хуторе Бондаренков повреждены по одному частному дому.

На выходных в Черноземье от атак ВСУ погибли три человека, 27 — ранены.

Кабира Гасанова