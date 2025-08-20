Склады Ozon на Кубани работают стабильно на фоне перебоев в других регионах

Склады Ozon в Краснодарском крае работают в стандартном режиме. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе маркетплейса, 9 из 10 заказов доставляются клиентам вовремя, а доля отмен не превышает 2%.

Ранее в СМИ появилась информация о локальных задержках на пяти складах в Московской и Ленинградской областях, что связано с сезонной нагрузкой на логистику. Первые перебои якобы зафиксировали 1 августа 2025 года на складе в Шушарах.

Для ускорения обработки товаров компания привлекла дополнительный персонал и перераспределяет часть продукции на другие объекты. Как отметили в Ozon, продавцы могут выбрать свободные слоты на соседних складах или передавать товары в пункты выдачи.

Нурий Бзасежев