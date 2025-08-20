Более 30 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 21 августа, в Краснодаре без электроэнергии временно останутся жители более 30 улиц. Об этом сообщает ЕДДС города.

Без света останутся улицы: Богатырская, Крайняя, Пригородная, Ржаная и Трактовая. С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах: Захарова, Южная, Нефтезаводская, Светлая, Первомайская, Калинина, Седина, Гоголя, Карасунская, Янковского, Новороссийская, Ставропольская, Московская, Большевистская, Зеленая, Кирпичная, Советская, Красная, Дзержинского, Народная, Черепичная и Димитрова. Отключение также затронет поселок Белозерный и проспект Знаменского.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина