Польша предоставит инфраструктуру для европейской миссии на Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские власти готовы предоставить инфраструктуру и логистику для военнослужащих европейских союзников, которые направят свои силы на Украину. При этом польские военные, по его словам, на украинской территории присутствовать не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС Фото: TOMS KALNINS / EPA / ТАСС

«Мы не отправим польских солдат на Украину. Это позиция правительства не неделю, а уже много месяцев», — сказал Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции (цитата по Portal Samorzadowy). «У нас есть и другие задачи, и сейчас речь идет об отношениях с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши», — подчеркнул польский министр.

Для обеспечения гарантий безопасности Украины в будущем мирном соглашении Франция и Великобритания готовы отправить на украинскую территорию сотни солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения, пояснял Bloomberg. Отправить войска на Украину согласились еще десять стран, включая Эстонию. Президент США Дональд Трамп называл среди них Германию. Согласно договоренности европейских союзников и США, будущие гарантии безопасности должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.

Подробнее — в материале «Ъ» «Безопасность поджидают опасности».

Лусине Баласян