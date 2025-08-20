В суд передано еще одно дело против экс-ректора тамбовского агроуниверситета

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) в отношении бывшего ректора Мичуринского государственного аграрного университета Вадима Бабушкина и экс-сотрудников вуза Галины Коротковой и Олега Волкова. Как сообщили в ведомстве, материалы передадут на рассмотрение в суд.

Экс-ректор Мичуринского государственного аграрного университета Вадим Бабушкин

Фото: пресс-служба МичГАУ

По версии следствия, бывший ректор агроуниверситета при пособничестве проректора и помощника ректора похитил более 12 млн руб., выделенных из федерального бюджета для реализации комплексного научно-технического проекта по разработке инновационных технологий производства элитного семенного картофеля перспективных сортов отечественной селекции. Для этого были подписаны приказы о создании рабочей группы и поощрении ее 30 участников премиями. Как считает обвинение, затем денежные средства были собраны с премируемых и переданы обвиняемому. Расследование уголовного дела вело региональное управление Следственного комитета, в его основу легли материалы местного УФСБ.

Сейчас в Мичуринском горсуде рассматривается еще одно дело в отношении Вадима Бабушкина и директора местного инжинирингового центра Андрея Завражнова. Как считают следователи, ученые похитили 10 млн руб., выделенных в рамках нацпроекта. Бывший проректор Галина Короткова после признания вины по этому делу получила условный срок.

Сергей Толмачев