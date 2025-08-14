Бастрыкин заинтересовался делом об обмане бывшей узницы концлагеря в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела, возбужденного по факту мошенничества. От рук аферистов пострадала бывшая узница фашистского концлагеря в возрасте 88 лет, проживающая в Калининском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Накануне в региональном управлении МВД РФ упомянули о задержании предполагаемого курьера мошенников, обманувших жительницу Калининского района в возрасте 88 лет. Тогда сообщили, что петербурженка является жительницей блокадного Ленинграда. Аферисты убедили пенсионерку передать 210 тыс. рублей. После потери денежных средств пострадавшая обратилась в полицию.

ГСУ СКР по Петербургу инициировало вопрос о передаче в свое производство уголовного дела, возбужденного полицией. Господин Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Марине Парастаевой представить доклад по ситуации и о принятом надзорным органом решении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка пожаловалась полиции на родственника из-за потери 34 млн рублей.