На событийной площадке в Краснодаре состоится гастрономический фестиваль

На новой событийной площадке в Краснодаре в рамках празднования Дня города состоится гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». Мероприятие будет проходить с 26 по 28 сентября при поддержке администрации краевой столицы, сообщил организатор фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В течение трех дней на площадке будут находиться представители гастрономического сообщества со всей России, включая шеф-поваров, рестораторов, производителей локальной продукции и представителей индустрии HoReCa. Для участников фестиваля проведут дегустации, презентации авторских концепций, мастер-классы и лектории. Посетители также смогут ознакомиться с продукцией локальных брендов и новинками ресторанной индустрии, посетить выставочную зону с профессиональным оборудованием и приобрести гастро-продукты.

В рамках проведения фестиваля на площадке будут выступать разные артисты, кавер-группы и локальные музыкальные проекты. Вход для посетителей свободный, участие в мероприятии — бесплатное.

Алина Зорина