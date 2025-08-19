Минобороны Киргизии эвакуировало более 60 альпинистов

Авиация министерства обороны Киргизии эвакуировала из района пиков Победы и Хан-Тенгри более 60 альпинистов. В их числе есть граждане России, в том числе погибший Алексей Ермаков.

«Два вертолета министерства обороны Кыргызской Республики 19 августа 2025 за шесть рейсов эвакуировали из района пиков Победы и Хан-Тенгри 62 альпиниста»,— сообщило ведомство ТАСС. Помимо россиян эвакуированы граждане Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании.

Минобороны Киргизии уточнило, что россиянин Алексей Ермаков погиб 16 августа в районе пика Хан-Тенгри. Ранее ведомство также сообщало, что после восхождения на пик Победы умер российский альпинист Николай Тотмянин. Telegram-канал 112 писал, что в числе погибших также есть гражданин Италии.

На вершине пика Победы, как уточнило ведомство, остается россиянка Наталья Наговицына. 12 августа она сломала ногу при восхождении. Неделю женщина провела на высоте 7,2 тыс. метров в ожидании помощи. Спасательные работы осложняли снегопад и нулевая видимость. Один из вертолетов, который отправили для эвакуации Натальи Наговицыной, совершил жесткую посадку в горах.