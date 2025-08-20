Сотрудницу крымского Госкомрегистра заподозрили в передаче закрытых данных

В Крыму заведующая отделом Госкомрегистра предоставляла сведения о недвижимости и ее владельцах третьим лицам. Об этом сообщает УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, сотрудница имела доступ к федеральной информационной системе, где содержатся сведения о земельных участках и объектах недвижимости. Она якобы копировала закрытую информацию и пересылала ее через электронную почту и иностранные мессенджеры. Речь идет о данных по объектам в Симферополе, Симферопольском и Ленинском районах.

Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В действиях женщины усматриваются признаки преступления по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием служебного положения).

Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Анна Гречко