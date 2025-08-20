Эстония заявила о готовности отправить роту солдат на Украину

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на заседании европейских стран «коалиции желающих» по Украине заявил, что страна готова предоставить Киеву роту миротворцев (от 50 до 250 солдат), сообщила телерадиокомпания ERR.

При этом Господин Михал отметил, что до трехсторонней встречи президентов США, России и Украины обсуждать детали возможной миссии пока рано. «Лишь тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее внесет и какие у нее будут перспективы»,— сказал премьер Эстонии.

Эстония по-прежнему считает наилучшими гарантиями безопасности для Украины вступление страны в НАТО, подчеркнул Кристен Михал. Если же этот процесс затянется, премьер-министр призвал и другие страны Европы отправить Киеву военный контингент для его защиты.

Сегодня Politico сообщала, что в Евросоюзе прогнозируют сложности с отправкой войск Великобританией и Францией на Украину в качестве гарантий безопасности. Трудности с выполнением плана возникают из-за политической слабости руководства стран и сложной экономической ситуации в Европе.