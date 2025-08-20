Эстония заявила о готовности отправить роту солдат на Украину
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на заседании европейских стран «коалиции желающих» по Украине заявил, что страна готова предоставить Киеву роту миротворцев (от 50 до 250 солдат), сообщила телерадиокомпания ERR.
Фото: Ints Kalnins / Reuters
При этом Господин Михал отметил, что до трехсторонней встречи президентов США, России и Украины обсуждать детали возможной миссии пока рано. «Лишь тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее внесет и какие у нее будут перспективы»,— сказал премьер Эстонии.
Эстония по-прежнему считает наилучшими гарантиями безопасности для Украины вступление страны в НАТО, подчеркнул Кристен Михал. Если же этот процесс затянется, премьер-министр призвал и другие страны Европы отправить Киеву военный контингент для его защиты.
Сегодня Politico сообщала, что в Евросоюзе прогнозируют сложности с отправкой войск Великобританией и Францией на Украину в качестве гарантий безопасности. Трудности с выполнением плана возникают из-за политической слабости руководства стран и сложной экономической ситуации в Европе.