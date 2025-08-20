В России планируют собрать до 7,6 млн тонн картофеля в 2025 году

Минсельхоз рассчитывает, что организации и фермерские хозяйства соберут 7,5-7,6 млн т картофеля в 2025 году, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. Таким образом урожай картофеля вырастет на 200-300 тыс. т по сравнению с прошлым годом.

«Может быть больше, посмотрим, как будет складываться погода»,— сказала госпожа Лут на открытии завода по производству картофеля фри в Татарстане (цитата по ТАСС).

В этом году стоимость картофеля доросла до исторического рекорда. Это произошло из-за падения урожая и дефицита посевных площадей. В первый месяц активной уборки урожая российские сельхозпроизводители сократили отгрузки картофеля на 22,3% год к году.

